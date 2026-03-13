Волков отреагировал на слова Большунова об имеющемся против него заговоре в сборной России

Российский лыжник Сергей Волков с опровержением отреагировал на слова трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова о том, что против него существует заговор внутри сборной России. Большунов одним из аргументов привёл ухудшение качества своих лыж на соревнованиях.

«Это его мнение, и оно, наверное, имеет право на существование. Но я могу сказать только за себя. У меня никакого заговора против него нет. Наоборот, когда он приехал сюда в хорошей форме, а это было видно, и я понимал, что сам тоже нахожусь в отличной, то мне очень хотелось с ним побороться в честной борьбе, оценить свой пиковый уровень. Ни у меня, ни у моих друзей, ни у нашей команды никакого заговора нет. В прошлом году один журналист мне звонил и спрашивал, правда ли, что у нас существует командная тактика против Большунова. Я сказал, что нет, мы это вообще даже не обсуждаем.

Да, состав тех, кто борется за призы, может меняться в зависимости от дисциплины и формы, но в целом команда [Егора Сорина] выступает очень сильно. И из-за этого кому-то может казаться, будто у нас есть какой-то заговор или командная тактика именно против него. Но этого нет», — приводит слова Волкова «РИА Новости Спорт».