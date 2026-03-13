Скидки
«Голова у меня одна, её следует беречь». Йоханнес Клебо рассказал о своём самочувствии

Комментарии

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо в социальных сетях опубликовал пост из больницы, в котором рассказал о своём самочувствии после падения в полуфинале спринта классическим стилем на 10-м этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Драммене (Норвегия).

Фото: Из личного архива Йоханнеса Клебо

«Вчера я упал и весьма сильно ударился головой, но, к счастью, всё не так уж и плохо. У меня сотрясение мозга, поэтому я возьму паузу, как в тренировках, так и онлайн, чтобы убедиться, что иду на поправку. Голова у меня одна, её следует беречь. Спасибо всем за беспокойство!» — написал Клебо в социальных сетях.

Ранее врач сборной Норвегии Уве Фераген рассказал, что Клебо получил небольшую травму головы и лёгкое сотрясение мозга.

Йоханнес Клебо получил лёгкое сотрясение мозга после падения в Драммене
