Кубок мира. 50км Свободный стиль. Масс-старт
«К главным фаворитам на медали не отнесу». Панжинский — о шансах Коростелёва в марафоне

Серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский считает, что российского лыжника Савелия Коростелёва нельзя однозначно отнести к фаворитам в борьбе за медали на этапе Кубка мира в Холменколлене даже при отсутствии лидера мировых лыж Йоханнеса Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 11, Осло, Норвегия
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
14 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
Не началось

«Даже в отсутствие Клебо к главным фаворитам на медали Савелия не отнесу, потому что там есть норвежцы. Там есть Эйнар Хедегарт, который в отсутствие Клебо будет главным фаворитом в марафоне. Ну и, конечно, Матис Делож, который блистал на Олимпиаде и специально готовился к этому марафону.

Для Савелия будет большим успехом, если он поборется за топ-6. В коньковых гонках он выступает чуть менее успешно, не так стабильно. Борьба в первой десятке будет хорошим результатом. Тяжёлая гонка и тяжёлый рельеф в Хольменколлене, поэтому Савелию, который сейчас в хорошей физической форме и хорошо выступает именно на сложном рельефе, это всё на руку. У него есть опыт выступления на марафонских гонках, на Олимпиаде он показал, что 50 км для него подходят. Борьба за топ-6 вполне по силам. Но мы любим спорт за его непредсказуемость, надеюсь, что всё сложится таким образом, что будет отрыв и Савелий сможет удержаться в нём», — приводит слова Панжинского «РИА Новости Спорт».

Напомним, на 10-м этапе Кубка мира – 2025/2026 в Драммене (Норвегия) в первом полуфинале Клебо, выигравший ранее квалификацию, попал в завал и не смог отобраться в финальный забег. Завал начался с падения американца Бена Огдена, который буквально упал на лыжи Клебо, из-за чего норвежец не удержался на ногах и при падении жёстко ударился затылком.

Коростелёв пробил злополучный барьер! Российский лыжник стал третьим на этапе Кубка мира
