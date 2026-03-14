Панжинский — о Непряевой перед марафоном: в коньковых гонках Даша себя чувствует уверенно

Серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский положительно оценил шансы российской лыжницы Дарьи Непряевой на вхождение в топ-6 по итогам марафона на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 11, Осло, Норвегия
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
14 марта 2026, суббота. 12:45 МСК
Не началось

«У Даши Непряевой ещё более высокие шансы на хорошее место, чем у Савелия. Мне кажется, что в коньковых гонках Даша себя чувствует уверенно. И её набор формы после Олимпийских игр как будто пошёл вверх. Мне кажется, что Даша такая лёгкая, функциональная спортсменка, на холменколленских горах может выступить очень успешно. Она и психологически сейчас находится на подъёме. Многие из её основных конкуренток как будто подустали уже от сезона. Но конкуренция в любом случае очень серьёзная, там и шведки, и американки — борьба будет серьёзной.

Плюс необычный формат, когда женщин запускают вслед за мужчинами через 45 минут, добавит интриги и новшества в борьбу. В Дашу я верю и думаю, что топ-6 вполне реален», — приводит слова Панжинского «РИА Новости Спорт».

