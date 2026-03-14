Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. 50км Свободный стиль. Масс-старт
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Прямая трансляция последней гонки Дарьи Непряевой в Кубке мира — 2025/2026 началась

Прямая трансляция последней гонки Дарьи Непряевой в Кубке мира — 2025/2026 началась
Комментарии

Сегодня, 14 марта, в Осло (Норвегия) в рамках 11-го этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам проходит женская гонка с масс-старта на дистанции 50 км свободным стилем. Спортсменки стартовали в 12:45 мск. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 11, Осло, Норвегия
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
14 марта 2026, суббота. 12:45 МСК
Идёт

Под 113-м стартовым номером в гонке участвует российская лыжница Дарья Непряева.

В общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 Непряева занимает 17-е место, имея в активе 697 очков. С 1961 баллом лидирует олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс.

Напомним, Непряева получила нейтральный статус, позволивший ей выступать на международных соревнованиях, лишь в 2025 году, когда это стало возможным.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android