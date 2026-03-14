Прямая трансляция последней гонки Дарьи Непряевой в Кубке мира — 2025/2026 началась

Сегодня, 14 марта, в Осло (Норвегия) в рамках 11-го этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам проходит женская гонка с масс-старта на дистанции 50 км свободным стилем. Спортсменки стартовали в 12:45 мск. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Под 113-м стартовым номером в гонке участвует российская лыжница Дарья Непряева.

В общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 Непряева занимает 17-е место, имея в активе 697 очков. С 1961 баллом лидирует олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс.

Напомним, Непряева получила нейтральный статус, позволивший ей выступать на международных соревнованиях, лишь в 2025 году, когда это стало возможным.