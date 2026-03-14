Одерматт в пятый раз подряд выиграл общий зачёт Кубка мира по горнолыжному спорту

Олимпийский чемпион — 2022, трёхкратный чемпион мира швейцарский горнолыжник Марко Одерматт в пятый раз подряд выиграл общий зачёт Кубка мира по горнолыжному спорту.

В пятницу, 13 марта, Одерматт занял третье место в скоростном спуске на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Куршевеле (Франция), победу одержал австриец Винсент Крейчмар. Одерматт ещё больше упрочил позицию лидера в общем зачёте, набрав 1590 очков. Ближайшим преследователем швейцарца является бразильский горнолыжник Лука Бротен, в активе которого 958 очков.

В сезоне Кубка мира – 2025/2026 28-летний Одерматт одержал девять побед и по три раза занимал вторую и третью ступень пьедестала почёта.