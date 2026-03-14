Коростелёв идёт седьмым после половины дистанции марафона на этапе Кубка мира в Осло
Поделиться
Сегодня, 14 марта, в Осло (Норвегия) в рамках 11-го этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам проходит мужская гонка с масс-старта на дистанции 50 км свободным стилем. Спортсмены стартовали в 12:00 мск. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 11, Осло, Норвегия
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
14 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
1:51:38.2
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.4
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.1
Под восьмым стартовым номером в гонке участвует российский лыжник Савелий Коростелёв. После отсечки 27,1 км он занимает седьмое место, отставая от лидера, норвежца Андреаса Рее, на 4,3 секунды.
В общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 Коростелёв занимает 14-е место, имея в активе 725 очков. С 2071 баллом лидирует 11-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо.
Комментарии
- 14 марта 2026
-
14:35
-
14:03
-
14:00
-
13:53
-
13:06
-
12:45
-
12:03
-
12:00
-
11:35
-
10:51
-
09:39
- 13 марта 2026
-
18:25
-
16:34
-
15:07
-
12:32
-
11:12
-
09:58
-
08:31
-
07:39
-
04:10
-
02:43
-
00:17
- 12 марта 2026
-
23:54
-
21:07
-
21:02
-
20:48
-
20:35
-
20:27
-
20:14
-
20:00
-
19:48
-
17:36
-
16:59
-
16:29
-
15:56