Коростелёв идёт седьмым после половины дистанции марафона на этапе Кубка мира в Осло

Сегодня, 14 марта, в Осло (Норвегия) в рамках 11-го этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам проходит мужская гонка с масс-старта на дистанции 50 км свободным стилем. Спортсмены стартовали в 12:00 мск. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Под восьмым стартовым номером в гонке участвует российский лыжник Савелий Коростелёв. После отсечки 27,1 км он занимает седьмое место, отставая от лидера, норвежца Андреаса Рее, на 4,3 секунды.

В общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 Коростелёв занимает 14-е место, имея в активе 725 очков. С 2071 баллом лидирует 11-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо.