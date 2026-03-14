Кубок мира. 50км Свободный стиль. Масс-старт
Главная Лыжи Новости

Коростелёв идёт седьмым после половины дистанции марафона на этапе Кубка мира в Осло

Комментарии

Сегодня, 14 марта, в Осло (Норвегия) в рамках 11-го этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам проходит мужская гонка с масс-старта на дистанции 50 км свободным стилем. Спортсмены стартовали в 12:00 мск. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 11, Осло, Норвегия
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
14 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
1:51:38.2
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.4
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.1

Под восьмым стартовым номером в гонке участвует российский лыжник Савелий Коростелёв. После отсечки 27,1 км он занимает седьмое место, отставая от лидера, норвежца Андреаса Рее, на 4,3 секунды.

В общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 Коростелёв занимает 14-е место, имея в активе 725 очков. С 2071 баллом лидирует 11-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Материалы по теме
Биатлонист победил в лыжном марафоне! Как дела у Непряевой на полтиннике у женщин? LIVE
Live
Биатлонист победил в лыжном марафоне! Как дела у Непряевой на полтиннике у женщин? LIVE
