Хедегарт выиграл марафон на этапе КМ в Осло, в топ-10 — восемь норвежцев

Норвежский лыжник, ранее выступавший в биатлоне, Эйнар Хедегарт стал победителем мужского марафона 50 км на этапе Кубка мира в Холменколлене. Спортсмен показал время 1:51.38,2.

Весь подиум по итогам забега заняли норвежские спортсмены. Вторым финишировал Харальд Амундсен, отстав от победителя на 0,4 секунды. Тройку призёров замкнул Мартин Нюэнгет с отставанием 1,1 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Холменколлен. Мужчины. Марафон 50 км

1. Эйнар Хедегарт (Норвегия) — 1:51.38,2.

2. Харальд Амундсен (Норвегия) — отставание 0,4 секунды.

3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) +1,1.

4. Андреас Рее (Норвегия) +1,5.

5. Каспер Херланд (Норвегия) +2,1.

6. Симен Крюгер (Норвегия) +3,0.