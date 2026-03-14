Хедегарт выиграл марафон на этапе КМ в Осло, в топ-10 — восемь норвежцев
Норвежский лыжник, ранее выступавший в биатлоне, Эйнар Хедегарт стал победителем мужского марафона 50 км на этапе Кубка мира в Холменколлене. Спортсмен показал время 1:51.38,2.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 11, Осло, Норвегия
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
14 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
Окончено
Весь подиум по итогам забега заняли норвежские спортсмены. Вторым финишировал Харальд Амундсен, отстав от победителя на 0,4 секунды. Тройку призёров замкнул Мартин Нюэнгет с отставанием 1,1 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Холменколлен. Мужчины. Марафон 50 км
1. Эйнар Хедегарт (Норвегия) — 1:51.38,2.
2. Харальд Амундсен (Норвегия) — отставание 0,4 секунды.
3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) +1,1.
4. Андреас Рее (Норвегия) +1,5.
5. Каспер Херланд (Норвегия) +2,1.
6. Симен Крюгер (Норвегия) +3,0.
