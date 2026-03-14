Кубок мира. 50км Свободный стиль. Масс-старт
Главная Лыжи Новости

Дарья Непряева занимает седьмое место после половины марафона на КМ в Осло

Дарья Непряева занимает седьмое место после половины марафона на КМ в Осло
Сегодня, 14 марта, в Осло (Норвегия) в рамках 11-го этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам проходит женский марафон свободным стилем на 50 км. Лыжницы стартовали в 12:45 мск. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 11, Осло, Норвегия
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
14 марта 2026, суббота. 12:45 МСК
Идёт

Российская лыжница Дарья Непряева стартовала под 113-м номером. На отсечке 27,1 км гонки россиянка занимает седьмое место, проигрывая лидеру шведке Фриде Карлссон 7,8 секунды.

Олимпийская чемпионка американка Джессика Диггинс возглавляет общий зачёт Кубка мира – 2025/2026. В активе лыжницы 1961 очко, Дарья Непряева занимает 17-ю позицию (697 очков).

