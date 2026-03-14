Кубок мира. 50км Свободный стиль. Масс-старт
Главная Лыжи Новости

Савелий Коростелёв занял 10-е место в марафоне на этапе Кубка мира в Осло

Савелий Коростелёв занял 10-е место в марафоне на этапе Кубка мира в Осло
Российский лыжник Савелий Коростелёв занял 10-е место в мужском марафоне свободным стилем на дистанции 50 км на этапе Кубка мира в Холменколлене (Осло, Норвегия). Спортсмен показал время 1 час 53 минуты 2,4 секунды и отстал от победителя гонки, Эйнара Хедегарта, на 1.24,2.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 11, Осло, Норвегия
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
14 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
1:51:38.2
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.4
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.1

Весь подиум по итогам забега заняли норвежские спортсмены. Вторым финишировал Харальд Амундсен, отстав от победителя на 0,4 секунды. Тройку призёров замкнул Мартин Нюэнгет с отставанием 1,1 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Холменколлен. Мужчины. Марафон 50 км

1. Эйнар Хедегарт (Норвегия) — 1:51.38,2.

2. Харальд Амундсен (Норвегия) — отставание 0,4 секунды.

3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) +1,1.

4. Андреас Рее (Норвегия) +1,5.

5. Каспер Херланд (Норвегия) +2,1.

6. Симен Крюгер (Норвегия) +3,0.

10. Савелий Коростелёв +1.24,2.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2026/2026
