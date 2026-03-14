Савелий Коростелёв занял 10-е место в марафоне на этапе Кубка мира в Осло

Российский лыжник Савелий Коростелёв занял 10-е место в мужском марафоне свободным стилем на дистанции 50 км на этапе Кубка мира в Холменколлене (Осло, Норвегия). Спортсмен показал время 1 час 53 минуты 2,4 секунды и отстал от победителя гонки, Эйнара Хедегарта, на 1.24,2.

Весь подиум по итогам забега заняли норвежские спортсмены. Вторым финишировал Харальд Амундсен, отстав от победителя на 0,4 секунды. Тройку призёров замкнул Мартин Нюэнгет с отставанием 1,1 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Холменколлен. Мужчины. Марафон 50 км

1. Эйнар Хедегарт (Норвегия) — 1:51.38,2.

2. Харальд Амундсен (Норвегия) — отставание 0,4 секунды.

3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) +1,1.

4. Андреас Рее (Норвегия) +1,5.

5. Каспер Херланд (Норвегия) +2,1.

6. Симен Крюгер (Норвегия) +3,0.

…

10. Савелий Коростелёв +1.24,2.