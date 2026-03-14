Фрида Карлссон выиграла масс-старт на 50 км на этапе Кубка мира в Осло

Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла масс-старт на 50 км свободным ходом на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Осло (Норвегия). Карлссон завершила дистанцию за 2:07.47,2.
Второе и третье место заняли ещё две представительницы Швеции. Серебро в активе у Линн Сван, которая проиграла победительнице 1.48,0, бронза – у Йонны Сундлинг (+1.48,4). Россиянка Дарья Непряева заняла 17-е место в гонке (+3.36,7).
Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026. Осло (Норвегия). Масс-старт 50 км, свободный стиль, женщины:
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 2:07.48,2.
2. Линн Сван (Швеция) +1.48,0.
3. Йонна Сундлинг (Швеция) +1.48,4.
4. Хейди Венг (Норвегия) + 1.49,6.
5. Каролин Грёттинг (Норвеги) +1.52,4.
6. Джессика Диггинс (США) + 1.58,6.
7. Нора Саннесс (Норвегия) +1.59,5.
8. Надя Келин (Швейцария) +3.03,9.
…
17. Дарья Непряева (Россия) +3.36,7.
- 14 марта 2026
-
15:22
-
15:08
-
14:58
-
14:35
-
14:03
-
14:00
-
13:53
-
13:06
-
12:45
-
12:03
-
12:00
-
11:35
-
10:51
-
09:39
- 13 марта 2026
-
18:25
-
16:34
-
15:07
-
12:32
-
11:12
-
09:58
-
08:31
-
07:39
-
04:10
-
02:43
-
00:17
- 12 марта 2026
-
23:54
-
21:07
-
21:02
-
20:48
-
20:35
-
20:27
-
20:14
-
20:00
-
19:48
-
17:36