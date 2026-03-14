Фрида Карлссон выиграла масс-старт на 50 км на этапе Кубка мира в Осло

Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла масс-старт на 50 км свободным ходом на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Осло (Норвегия). Карлссон завершила дистанцию за 2:07.47,2.

Второе и третье место заняли ещё две представительницы Швеции. Серебро в активе у Линн Сван, которая проиграла победительнице 1.48,0, бронза – у Йонны Сундлинг (+1.48,4). Россиянка Дарья Непряева заняла 17-е место в гонке (+3.36,7).

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026. Осло (Норвегия). Масс-старт 50 км, свободный стиль, женщины:

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 2:07.48,2.

2. Линн Сван (Швеция) +1.48,0.

3. Йонна Сундлинг (Швеция) +1.48,4.

4. Хейди Венг (Норвегия) + 1.49,6.

5. Каролин Грёттинг (Норвеги) +1.52,4.

6. Джессика Диггинс (США) + 1.58,6.

7. Нора Саннесс (Норвегия) +1.59,5.

8. Надя Келин (Швейцария) +3.03,9.

…

17. Дарья Непряева (Россия) +3.36,7.