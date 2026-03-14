Дарья Непряева заняла 17-е место в масс-старте на 50 км на этапе Кубка мира в Осло

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 17-е место в женском масс-старте на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Осло (Норвегия). Непряева прошла дистанцию за 2:11.24,9, проиграв победительнице гонки шведке Фриде Карлссон 3.36,7 на финише.

Весь подиум в гонке остался за шведскими лыжницами. Второе место заняла Линн Сван, которая проиграла Карлссон 1.48,0, на третьей позиции – Йонна Сундлинг (+1.48,4).

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026. Осло (Норвегия). Масс-старт 50 км, свободный стиль, женщины:

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 2:07.48,2.

2. Линн Сван (Швеция) +1.48,0.

3. Йонна Сундлинг (Швеция) +1.48,4.

4. Хейди Венг (Норвегия) + 1.49,6.

5. Каролин Грёттинг (Норвеги) +1.52,4.

6. Джессика Диггинс (США) + 1.58,6.

7. Нора Саннесс (Норвегия) +1.59,5.

8. Надя Келин (Швейцария) +3.03,9.

…

17. Дарья Непряева (Россия) +3.36,7.