«Всё ещё потряхивает ноги». Коростелёв — после 10-го места в марафоне в Холменколлене

Российский лыжник Савелий Коростелёв, занявший 10-е место в марафоне на этапе Кубка мира в Холменколлене, прокомментировал свой результат.

— Первый марафон в Холменколлене. Каковы ощущения?

— Очень тяжело. Пытался контролировать ситуацию, но на пятом кругу понял, что на шестом будет очень тяжело, ха-ха. Пятый круг ещё вытерпел в подъём, а дальше спусковая часть. Вроде было нормально, но уже при переходе на шестой круг почувствовал каменные ноги.

И уже где-то в начале – в середине этого длинного подъёма я уже всё, я не мог просто вытолкнуться. Перебирал ногами как мог и в конце уже пытался унести ноги от толпы, которая шла сзади, потому что топ-10 явно лучше, чем топ-20.

— Сыграло ли роль то, что норвежец ушёл в отрыв и вы начали его догонять?

— Я думаю, что темп бы не изменился, никто бы не играл в кошки-мышки. Симен Крюгер бы так же усиливал темп, Мартин Нюэнгет бы тоже держал его. Так что, думаю, не сильно бы это сыграло.

— То есть сегодня это место по справедливости.

— Думаю, максимально справедливое. Оттерпел, у меня всё ещё потряхивает ноги – сколько минут прошло после финиша, 20-25.

— Успел захватить атмосферу Холменколлена или в тумане не было видно?

— Хоть и был туман, но на первой части круга, на подъёме, что-то нереальное происходит. Там народ – реально это праздник, такая атмосфера. Очень нравится, когда люди приходят на соревнования как на праздник и при этом тебя подбадривают.

— То есть ты чувствовал поддержку даже здесь.

— Да-да. Им вообще без разницы, за кого болеть, [праздник] устраивают и всё, — приводит слова Коростелёва Sports.ru.