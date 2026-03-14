Коростелёв раскрыл, о чём пообщался с Амундсеном после финиша в марафоне в Хольменколлене

Российский лыжник Савелий Коростелёв, занявший 10-е место в марафоне на 50 км на этапе Кубка мира в Хольменколлене, поделился, о чём разговаривал с серебряным призёром гонки норвежцем Харальдом Амундсеном.

— После финиша ты о чём-то разговаривал с Харальдом Амундсеном.

— Я спросил, как у него по дыханию, как он вообще сбегал, потому что я не видел финиш. Мы с ним и в Лахти разговаривали, когда у него не очень получилась гонка, он говорил, что у него проблемы с дыханием, с которыми он не может разобраться. Вот думаю, что сейчас он будет их решать. Так, чисто перекинулись парой слов, — приводит слова Коростелёва Sports.ru.