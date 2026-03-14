Коростелёв раскрыл, о чём пообщался с Амундсеном после финиша в марафоне в Хольменколлене

Коростелёв раскрыл, о чём пообщался с Амундсеном после финиша в марафоне в Хольменколлене
Российский лыжник Савелий Коростелёв, занявший 10-е место в марафоне на 50 км на этапе Кубка мира в Хольменколлене, поделился, о чём разговаривал с серебряным призёром гонки норвежцем Харальдом Амундсеном.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 11, Осло, Норвегия
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
14 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
1:51:38.2
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.4
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.1

— После финиша ты о чём-то разговаривал с Харальдом Амундсеном.
— Я спросил, как у него по дыханию, как он вообще сбегал, потому что я не видел финиш. Мы с ним и в Лахти разговаривали, когда у него не очень получилась гонка, он говорил, что у него проблемы с дыханием, с которыми он не может разобраться. Вот думаю, что сейчас он будет их решать. Так, чисто перекинулись парой слов, — приводит слова Коростелёва Sports.ru.

Материалы по теме
Непряева и Коростелёв поучаствовали в королевском марафоне. Но за медали не боролись
Непряева и Коростелёв поучаствовали в королевском марафоне. Но за медали не боролись
