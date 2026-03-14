Главный тренер сборной Норвегии оценил шансы Клебо на участие в последнем этапе КМ сезона

Главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен оценил шансы 11-кратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо на участие в заключительном этапе Кубка мира сезона-2025/2026 в США после полученной травмы.

На следующий день после происшествия он пообщался со спортсменом.

«Учитывая обстоятельства, я бы сказал, что с ним всё в порядке. Он был совершенно здоров и в хорошем настроении, учитывая ситуацию. Конечно, Йоханнес хочет приехать в Лейк-Плэсид в следующие выходные, но на пару дней он едет домой. Его отъезд в США отложен, так что будем действовать исходя из этого. Могло быть и хуже. Это был сильный удар, и скорость была довольно высокой. Мы это видели. Мы должны радоваться, что всё обошлось без серьёзных последствий, – приводит слова Монсена NRK.

Напомним, на 10-м этапе Кубка мира – 2025/2026 в Драммене (Норвегия) в первом полуфинале Клебо, выигравший ранее квалификацию, попал в завал и не смог отобраться в финальный забег. Завал начался с падения американца Бена Огдена, который буквально упал на лыжи Клебо, из-за чего норвежец не удержался на ногах и при падении жёстко ударился затылком. Позднее ему было диагностировано лёгкое сотрясение мозга.