Россиянка Травиничева выиграла золото в параллельном слаломе на Кубке Европы

Российская сноубордистка Мария Травиничева стала победительницей в параллельном слаломе на Кубке Европы, который проходит в Рачинесе (Италия). В финале она на 0,19 секунды опередила Пию Шоэффманн из Австрии.

Бронзовым призёром стала россиянка Полина Каримова. В спуске за третье место она опередила итальянку Фабиану Фахин.

Кубок Европы в Рачинесе проходит с 14 по 15 марта. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Напомним, 19-летняя Травиничева является чемпионкой России в параллельном слаломе. В декабре 2025 года спортсменка получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS),