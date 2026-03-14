«Лучшее, что я когда-либо испытывал». Хедегарт — о победе в марафоне на КМ в Осло

Норвежский лыжник, ранее выступавший в биатлоне, Эйнар Хедегарт прокомментировал победу в масс-старте на 50 км на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Хольменколлене (Норвегия). Спортсмен показал время 1:51.38,2.

«Это было, прежде всего, совершенно замечательное ощущение. 50 км в Осло, легендарная дистанция. Ощущение, что я пересёк финишную черту первым, было лучшим из того, что я когда-либо испытывал. Не считал, что это была рекордная гонка, поэтому уверен, тогда всё проходило в быстрых условиях. В учебниках истории есть дополнительная «галочка», — приводит слова Хедегарта VG.

Весь подиум по итогам забега заняли норвежские спортсмены. Вторым финишировал Харальд Амундсен, отстав от победителя на 0,4 секунды. Тройку призёров замкнул Мартин Нюэнгет с отставанием 1,1 секунды.