Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Лучшее, что я когда-либо испытывал». Хедегарт — о победе в марафоне на КМ в Осло
Комментарии

Норвежский лыжник, ранее выступавший в биатлоне, Эйнар Хедегарт прокомментировал победу в масс-старте на 50 км на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Хольменколлене (Норвегия). Спортсмен показал время 1:51.38,2.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 11, Осло, Норвегия
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
14 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
1:51:38.2
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.4
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.1

«Это было, прежде всего, совершенно замечательное ощущение. 50 км в Осло, легендарная дистанция. Ощущение, что я пересёк финишную черту первым, было лучшим из того, что я когда-либо испытывал. Не считал, что это была рекордная гонка, поэтому уверен, тогда всё проходило в быстрых условиях. В учебниках истории есть дополнительная «галочка», — приводит слова Хедегарта VG.

Весь подиум по итогам забега заняли норвежские спортсмены. Вторым финишировал Харальд Амундсен, отстав от победителя на 0,4 секунды. Тройку призёров замкнул Мартин Нюэнгет с отставанием 1,1 секунды.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android