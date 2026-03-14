Главная Лыжи Новости

Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Амундсен вышел в лидеры, Коростелёв — седьмой

Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Амундсен вышел в лидеры, Коростелёв — седьмой
Харальд Эстберг Амундсен
Комментарии

Чемпион мира из Норвегии Харальд Эстберг Амундсен обошёл 11-кратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026. Россиянин Савелий Коростелёв поднялся на седьмое место по итогам этапа в Осло.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт, мужчины (по состоянию на 14 марта):

1 (2). Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 939 очков.
2 (1). Йоханнес Клебо (Норвегия) — 936.
3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 914.
4 (5). Андреас Рее (Норвегия) — 788.
5 (4). Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 735.
6. Элиа Барп (Италия) — 622.
7 (11). Савелий Коростелёв (Россия) — 541.
8 (7). Эмиль Иверсен (Норвегия) — 526.
9 (8). Арси Руусканен (Финляндия) — 502.
10. Федерико Пеллегрино (Италия) — 491.

Биатлонист победил в лыжном марафоне! А россияне остались без медалей в Осло
Биатлонист победил в лыжном марафоне! А россияне остались без медалей в Осло
