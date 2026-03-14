Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — лидер, Коростелёв стал 11-м

Савелий Коростелёв
11-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 по итогам этапа в Осло. Россиянин Савелий Коростелёв поднялся на 11-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины (по состоянию на 14 марта):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2071 очко.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1566.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1200.
4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 1112.
5. Ларс Хегген (Норвегия) — 1063.
6. Гус Шумахер (США) — 949.
7 (9). Андреас Рее (Норвегия) — 926.
8 (10). Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 914.
9 (7). Элиа Барп (Италия) — 913.
10 (8). Эдвин Ангер (Швеция) — 828.
11. (14) Савелий Коростелёв (Россия) — 725.

