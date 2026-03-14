Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс идёт первой, Непряева — 14-й

Российская лыжница Дарья Непряева располагается на 14-й позиции в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026 после этапа в Осло (Норвегия). Лидерство в этом тотале удерживает американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт, женщины (по состоянию на 14 марта):

1. Джессика Диггинс (США) – 1205 очко.

2. Моа Илар (Швеция) – 950.

3. Хейди Венг (Норвегия) — 841.

4 (5). Фрида Карлссон (Швеция) — 789.

5 (4). Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 685.

6. Тереза Штадлобер (Австрия) — 637.

7. Эбба Андерссон (Швеция) — 582.

8 (9). Астрид Слинн (Норвегия) — 573.

9 (8). Майя Дальквист (Швеция) — 563.

10. Хелен Хоффман (Германия) – 545.

...

14 (13). Дарья Непряева (Россия) — 495.