Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс идёт первой, Непряева — 14-й

Дарья Непряева
Комментарии

Российская лыжница Дарья Непряева располагается на 14-й позиции в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026 после этапа в Осло (Норвегия). Лидерство в этом тотале удерживает американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт, женщины (по состоянию на 14 марта):

1. Джессика Диггинс (США) – 1205 очко.
2. Моа Илар (Швеция) – 950.
3. Хейди Венг (Норвегия) — 841.
4 (5). Фрида Карлссон (Швеция) — 789.
5 (4). Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 685.
6. Тереза Штадлобер (Австрия) — 637.
7. Эбба Андерссон (Швеция) — 582.
8 (9). Астрид Слинн (Норвегия) — 573.
9 (8). Майя Дальквист (Швеция) — 563.
10. Хелен Хоффман (Германия) – 545.
...
14 (13). Дарья Непряева (Россия) — 495.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android