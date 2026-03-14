Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Джессика Диггинс — первая, Линн Сван стала седьмой

Джессика Диггинс
Олимпийская чемпионка 2018 года из США Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 после этапа в Осло (Норвегия). Шведка Линн Сван поднялась на седьмое место, а россиянка Дарья Непряева опустилась на 18-е.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины (по состоянию на 14 марта):

1. Джессика Диггинс (США) – 2075 очков.
2. Моа Илар (Швеция) – 1733.
3. Майя Дальквист (Швеция) – 1445.
4. Йонна Сундлинг (Швеция) — 1143.
5 (6). Хейди Венг (Норвегия) — 1117.
6 (5). Надине Фендрих (Швейцария) – 1008.
7 (10). Линн Сван (Швеция) — 976.
8 (7). Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 938.
9 (8). Юханна Матинтало (Финляндия) – 925.
10. Тереза Штадлобер (Австрия) — 924.
...
18 (17). Дарья Непряева (Россия) — 761.

