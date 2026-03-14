Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Джессика Диггинс — первая, Линн Сван стала седьмой

Олимпийская чемпионка 2018 года из США Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 после этапа в Осло (Норвегия). Шведка Линн Сван поднялась на седьмое место, а россиянка Дарья Непряева опустилась на 18-е.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины (по состоянию на 14 марта):

1. Джессика Диггинс (США) – 2075 очков.

2. Моа Илар (Швеция) – 1733.

3. Майя Дальквист (Швеция) – 1445.

4. Йонна Сундлинг (Швеция) — 1143.

5 (6). Хейди Венг (Норвегия) — 1117.

6 (5). Надине Фендрих (Швейцария) – 1008.

7 (10). Линн Сван (Швеция) — 976.

8 (7). Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 938.

9 (8). Юханна Матинтало (Финляндия) – 925.

10. Тереза Штадлобер (Австрия) — 924.

...

18 (17). Дарья Непряева (Россия) — 761.