Итоги выступлений Дарьи Непряевой на Кубке мира по лыжным гонкам — 2025/2026

Сегодня, 14 марта, прошла последняя гонка для российской лыжницы Дарьи Непряевой в сезоне-2025/2026 Кубка мира. Она пробежала марафон, где заняла 17-е место. Спортсменка завершила выступления на КМ и далее побежит в финале Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами, которые показала Непряева-младшая на международном уровне.

Итоги выступлений Дарьи Непряевой на Кубке мира по лыжным гонкам — 2025/2026:

Третий этап, Давос (Швейцария):
спринт свободным стилем, квалификация — 39-е место;
гонка на 10 км свободным стилем — 20-е.

Четвёртый этап, Тоблах (Италия):
спринт свободным стилем, квалификация — 34-е;
гонка на 10 км классическим стилем — 27-е;
масс-старт на 5 км свободным стилем — восьмое;
гонка преследования на 15 км классическим стилем — 16-е.

Пятый этап, Валь-ди-Фьемме (Италия):
спринт классическим стилем, квалификация — 41-е;
масс-старт на 10 км свободным стилем — шестое.

Шестой этап, Оберхоф (Германия):
гонка на 10 км классическим стилем — 16-е.

Седьмой этап, Гомс (Швейцария):
спринт классическим стилем, квалификация — 29-е;
спринт классическим стилем, второй забег в четвертьфинале — пятое;
масс-старт на 20 км классическим стилем — восьмое.

Восьмой этап, Фалун (Швеция):
спринт свободным стилем, квалификация — 29-е;
спринт свободным стилем, первый забег в четвертьфинале — пятое;
скиатлон 2х10 км — пятое.

Девятый этап, Лахти (Финляндия):
гонка на 10 км классическим стилем — четвёртое.

11-й этап, Осло (Норвегия):
марафон на 50 км свободным стилем — 17-е.

