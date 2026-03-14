Итоги выступлений Дарьи Непряевой на Кубке мира по лыжным гонкам — 2025/2026

Сегодня, 14 марта, прошла последняя гонка для российской лыжницы Дарьи Непряевой в сезоне-2025/2026 Кубка мира. Она пробежала марафон, где заняла 17-е место. Спортсменка завершила выступления на КМ и далее побежит в финале Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами, которые показала Непряева-младшая на международном уровне.

Третий этап, Давос (Швейцария):

спринт свободным стилем, квалификация — 39-е место;

гонка на 10 км свободным стилем — 20-е.

Четвёртый этап, Тоблах (Италия):

спринт свободным стилем, квалификация — 34-е;

гонка на 10 км классическим стилем — 27-е;

масс-старт на 5 км свободным стилем — восьмое;

гонка преследования на 15 км классическим стилем — 16-е.

Пятый этап, Валь-ди-Фьемме (Италия):

спринт классическим стилем, квалификация — 41-е;

масс-старт на 10 км свободным стилем — шестое.

Шестой этап, Оберхоф (Германия):

гонка на 10 км классическим стилем — 16-е.

Седьмой этап, Гомс (Швейцария):

спринт классическим стилем, квалификация — 29-е;

спринт классическим стилем, второй забег в четвертьфинале — пятое;

масс-старт на 20 км классическим стилем — восьмое.

Восьмой этап, Фалун (Швеция):

спринт свободным стилем, квалификация — 29-е;

спринт свободным стилем, первый забег в четвертьфинале — пятое;

скиатлон 2х10 км — пятое.

Девятый этап, Лахти (Финляндия):

гонка на 10 км классическим стилем — четвёртое.

11-й этап, Осло (Норвегия):

марафон на 50 км свободным стилем — 17-е.