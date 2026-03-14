Итоги выступлений Савелия Коростелёва на Кубке мира по лыжным гонкам — 2025/2026

Сегодня, 14 марта, прошла последняя гонка для лыжника из России Савелия Коростелёва в международном сезоне-2025/2026. Он пробежал марафон, где занял 10-е место. Спортсмен завершил выступления на Кубке мира и далее побежит в финале Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами, которые показал Коростелёв на международном уровне.

Итоги выступлений Савелия Коростелёва на Кубке мира по лыжным гонкам — 2025/2026:

Третий этап, Давос (Швейцария):

спринт свободным стилем, квалификация — 52-е место;

гонка на 10 км свободным стилем — 25-е.

Четвёртый этап, Тоблах (Италия):

спринт свободным стилем, квалификация — 49-е;

гонка на 10 км классическим стилем — девятое;

масс-старт на 5 км свободным стилем — 64-е;

гонка преследования на 15 км классическим стилем — 12-е.

Пятый этап, Валь-ди-Фьемме (Италия):

спринт классическим стилем, квалификация — 31-е;

масс-старт на 10 км свободным стилем — чевтёртое.

Шестой этап, Оберхоф (Германия):

гонка на 10 км классическим стилем — пятое.

Седьмой этап, Гомс (Швейцария):

спринт классическим стилем, квалификация — 26-е;

спринт классическим стилем, первый забег в четвертьфинале — третий;

масс-старт на 20 км классическим стилем — восьмое.

Восьмой этап, Фалун (Швеция):

спринт свободным стилем, квалификация — 50-е;

скиатлон 2х10 км — четвёртое.

Девятый этап, Лахти (Финляндия):

гонка на 10 км классическим стилем — третье.

11-й этап, Осло (Норвегия):

марафон на 50 км свободным стилем — 10-е.