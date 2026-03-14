Савелий Коростелёв опубликовал пост по итогам выступлений на Кубке мира

Российский лыжник, призёр этапа Кубка мира Савелий Коростелёв подвёл итог выступлению на международных турнирах в сезоне-2025/2026. Сегодня, 14 марта, он стал 10-м в королевском марафоне в Осло (Норвегия).

«Международная часть сезона окончена. Безграничная благодарность тем, кто был причастен к частичке истории. Чуть на печи полежать и заканчивать сезон там, откуда начали», — написал Коростелёв в своём телеграм-канале.

Коростелёв в этом сезоне взял первую награду Кубка мира в карьере — он занял третье место в разделке на 10 км классическим стилем в финском Лахти. В скиатлоне на Олимпиаде-2026 россиянин стал четвёртым.