Петтер Нортуг восхитился выступлением Эйнара Хедегарта в марафоне на КМ в Осло

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира 40-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг восхитился выступлением своего соотечественника Эйнара Хедегарта в масс-старте на 50 км на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Хольменколлене (Норвегия).

«Какая гонка у Хедегарта. Он такой бдительный», — приводит слова Нортуга TV2.

В марафоне Хедегарт показал время 1:51.38,2. Весь подиум по итогам забега заняли норвежские спортсмены. Вторым финишировал Харальд Амундсен, отстав от победителя на 0,4 секунды. Тройку призёров замкнул Мартин Нюэнгет с отставанием 1,1 секунды.

Хедегарт ранее выступал в биатлоне. В этом сезоне он одержал победы на Олимпиаде-2026 и на Кубке мира по лыжным гонкам.