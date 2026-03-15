Петтер Нортуг восхитился выступлением Эйнара Хедегарта в марафоне на КМ в Осло
Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира 40-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг восхитился выступлением своего соотечественника Эйнара Хедегарта в масс-старте на 50 км на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Хольменколлене (Норвегия).
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 11, Осло, Норвегия
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
14 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
1:51:38.2
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.4
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.1
«Какая гонка у Хедегарта. Он такой бдительный», — приводит слова Нортуга TV2.
В марафоне Хедегарт показал время 1:51.38,2. Весь подиум по итогам забега заняли норвежские спортсмены. Вторым финишировал Харальд Амундсен, отстав от победителя на 0,4 секунды. Тройку призёров замкнул Мартин Нюэнгет с отставанием 1,1 секунды.
Хедегарт ранее выступал в биатлоне. В этом сезоне он одержал победы на Олимпиаде-2026 и на Кубке мира по лыжным гонкам.
