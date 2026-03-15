Главная Лыжи Новости

«Начал пить на третьем круге». Британский лыжник принимал алкоголь во время марафона на КМ

Габриэль Гледхилл
23-летний британский лыжник Габриэль Гледхилл рассказал, что отвечал добром на предложение зрителей королевского марафона на Кубке мира в Осло выпить спиртное. Он начал употреблять алкоголь на третьем круге гонки на 50 км. В итоге британец финишировал 67-м, проиграв чемпиону Эйнару Хедегарту больше 20 минут. Известно, что спортсмену отказали в продлении постоянного ВНЖ в Норвегии. Теперь ему предписано покинуть скандинавскую страну до 28 марта.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 11, Осло, Норвегия
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
14 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
1:51:38.2
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.4
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.1

«Я начал пить пиво где-то на третьем круге. А потом вдруг, я выпил не так уж много, но начал немного пьянеть. Пил всё подряд: пиво, крепкий алкоголь. Кто-то даже предложил жидкость для полоскания рта. Но меня почти сразу вырвало. Чертовски весёлый опыт.

Это решение [о непродлении ВНЖ Норвегии] меняет всю мою жизнь. Я должен покинуть Норвегию и Шенгенскую зону до 28 марта. Это очень тяжело и неожиданно. Похоже на расставание с девушкой. Мне было так хорошо здесь, я люблю Норвегию. Очень грустно», — приводит слова Гледхилла VG.

Лыжника на последнем круге обошли Джессика Диггинс (США) и Фрида Карлссон (Швеция), которые начали свой марафон на 45 минут позднее.

Биатлонист победил в лыжном марафоне! А россияне остались без медалей в Осло
