«Начал пить на третьем круге». Британский лыжник принимал алкоголь во время марафона на КМ

23-летний британский лыжник Габриэль Гледхилл рассказал, что отвечал добром на предложение зрителей королевского марафона на Кубке мира в Осло выпить спиртное. Он начал употреблять алкоголь на третьем круге гонки на 50 км. В итоге британец финишировал 67-м, проиграв чемпиону Эйнару Хедегарту больше 20 минут. Известно, что спортсмену отказали в продлении постоянного ВНЖ в Норвегии. Теперь ему предписано покинуть скандинавскую страну до 28 марта.

«Я начал пить пиво где-то на третьем круге. А потом вдруг, я выпил не так уж много, но начал немного пьянеть. Пил всё подряд: пиво, крепкий алкоголь. Кто-то даже предложил жидкость для полоскания рта. Но меня почти сразу вырвало. Чертовски весёлый опыт.

Это решение [о непродлении ВНЖ Норвегии] меняет всю мою жизнь. Я должен покинуть Норвегию и Шенгенскую зону до 28 марта. Это очень тяжело и неожиданно. Похоже на расставание с девушкой. Мне было так хорошо здесь, я люблю Норвегию. Очень грустно», — приводит слова Гледхилла VG.

Лыжника на последнем круге обошли Джессика Диггинс (США) и Фрида Карлссон (Швеция), которые начали свой марафон на 45 минут позднее.