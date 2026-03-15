Эбба Андерссон не примет участия в финальном этапе Кубка мира — 2025/2026 в США

Эбба Андерссон не примет участия в финальном этапе Кубка мира — 2025/2026 в США
Олимпийская чемпионка 2026 года в марафоне шведская лыжница Эбба Андерссон досрочно завершила сезон и не примет участия в финальном этапе Кубка мира – 2025/2026 в Лейк-Плесиде (США). Причиной данного решения стали повреждения, которые лыжница получила после падения в гонке на 50 км свободным стилем на этапе в Осло (Норвегия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 11, Осло, Норвегия
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
14 марта 2026, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
2:07:48.2
2
Линн Сван
Швеция
+1:48.0
3
Йонна Сундлинг
Швеция
+1:48.4

«Мы решили, что Эббе нужно немного больше времени, чтобы дополнительно обследовать правое колено и левую руку, которые она ударила при падении в гонке в Осло. Поэтому она пропустит вылет сборной в США в воскресенье.

Это мера предосторожности, поскольку поездка очень дальняя и существует риск, что она не сможет выступать, когда прибудет на место. Поэтому мы считаем, что лучше ей не лететь, чтобы продолжить обследование дома», – приводит слова врача сборной Швеции Рикарда Нобериуса Langrenn.

28-летняя Андерссон занимает 14-е место в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026. В её активе 845 очков.

