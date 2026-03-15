Матч-центр:
Главная Лыжи Новости

«Был не мой день». Непряева — о 17-м месте в марафоне в Холменколлене

Российская лыжница Дарья Непряева, занявшая 17-е место в марафоне на этапе Кубка мира в Холменколлене, поделилась впечатлениями от гонки.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 11, Осло, Норвегия
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
14 марта 2026, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
2:07:48.2
2
Линн Сван
Швеция
+1:48.0
3
Йонна Сундлинг
Швеция
+1:48.4

Марафон впервые был проведён в необычном формате: женщины стартовали через 45 минут после начала мужской гонки по той же трассе.

— Исторический марафон в Холменколлене – впервые женщины стартуют с мужчинами. Каковы ощущения?
— С одной стороны, я рада, что мне посчастливилось пробежать такую королевскую дистанцию именно в Холменколлене, такой исторический марафон, но это было настолько тяжело, что я рада, что доехала – не сошла.

— 17-е место – это результат формы сегодняшнего дня?
— Да. На четвёртом круге мне стало настолько тяжело, потемнело в глазах, что я просто держалась с этой группой. Под конец отпустила: думала, главное – доехать, не упасть где-нибудь в обморок, потому что мне было плохо.

— После четвёртого места в Лахти было ожидание чего-то большего?
— Да нет, надежд не было. Я понимаю, что могу бороться с лидерами, но не сегодня. Это был не мой день, — цитирует Непряеву Sports.ru.

