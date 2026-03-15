Микаэла Шиффрин стала победительницей в слаломе на этапе Кубка мира в Швеции

Легендарная американская горнолыжница Микаэла Шиффрин стала победительницей в слаломе на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оре (Швеция). Для неё это 109-я победа на Кубке мира в карьере. Спортсменка повторила собственный рекорд по количеству побед в слаломе за один сезон (8), установленный в сезоне-2018/2019.

Второй в слаломе на Кубке мира в Швеции стала немка Эмма Айхер (+0,94). Тройку сильнейших замкнула представительница Швейцарии Венди Холденер (+1,0).

Горные лыжи. Кубок мира — 2025/2026. Оре, Швеция. Женщины, слалом:

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.43,35.

2. Эмма Айхер (Германия) – отставание 0,94.

3. Венди Холденер (Швейцария) +1,00.

4. Катарина Труппе (Австрия) +1,09.

5. Пола Мольцан (США) +1,83.