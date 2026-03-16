Марко Одерматт в четвёртый раз подряд выиграл зачёт Кубка мира в супергиганте

Олимпийский чемпион — 2022, трёхкратный чемпион мира швейцарский горнолыжник Марко Одерматт в четвёртый раз подряд стал победителем зачёта Кубка мира в супергиганте.

Перед финальным этапом Кубка мира – 2025/2026, который пройдёт в Лиллехаммере (Норвегия) с 21 по 25 марта, в активе у Одерматта 425 очков. Ближайшим преследователем швейцарца является австриец Винсент Крихмайр (267 очков).

Ранее Одерматт досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира — 2025/2026, в пятый раз подряд завоевав «Большой хрустальный глобус». В текущем сезоне 28-летний Одерматт одержал девять побед и по три раза занимал вторую и третью ступень пьедестала почёта.