Эйнар Хедегарт за рекордное время прошёл марафон на 50 км на этапе КМ в Осло

Норвежский лыжник, ранее выступавший в биатлоне, Эйнар Хедегарт выиграл гонку на 50 км свободным ходом на этапе Кубка мира – 2025/2026, которая прошла 14 марта в Осло (Норвегия), установив новый рекорд прохождения этой трассы.

Норвежец завершил гонку за 1:51.38, улучшив результат соотечественника, трёхкратного чемпиона мира Шура Рёте, который в 2015 году преодолел дистанцию за 1:54.45.

24-летний Хедегарт занимает 34-е место в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026. В его активе 404 очка. В текущем сезоне он трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почёта и один раз становился серебряным призёром этапа Кубка мира.