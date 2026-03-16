Эйнар Хедегарт за рекордное время прошёл марафон на 50 км на этапе КМ в Осло

Норвежский лыжник, ранее выступавший в биатлоне, Эйнар Хедегарт выиграл гонку на 50 км свободным ходом на этапе Кубка мира – 2025/2026, которая прошла 14 марта в Осло (Норвегия), установив новый рекорд прохождения этой трассы.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 11, Осло, Норвегия
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
14 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
1:51:38.2
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.4
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.1

Норвежец завершил гонку за 1:51.38, улучшив результат соотечественника, трёхкратного чемпиона мира Шура Рёте, который в 2015 году преодолел дистанцию за 1:54.45.

24-летний Хедегарт занимает 34-е место в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026. В его активе 404 очка. В текущем сезоне он трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почёта и один раз становился серебряным призёром этапа Кубка мира.

Непряева и Коростелёв поучаствовали в королевском марафоне. Но за медали не боролись
