Французский горнолыжник Алексис Пентюро объявил о завершении карьеры

Трехкратный чемпион мира, многократный призёр Олимпийских игр по горным лыжам француз Алексис Пентюро объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

В последний раз Пинтюро принял участие в соревнованиях на Кубке мира – 2025/2026 в Краньска-Горе (Словения). Француз занял 16-е место в гигантском слаломе.

В сезоне Кубка мира – 2025/2026 Пентюро занимает 55-е место, имея в активе 124 очка. Лучшим результатом в текущем сезоне для француза является 11-е место в гигантском слаломе на этапе в американском Бивер-Крике.

Помимо медалей на Олимпийских играх и чемпионатах мира, 34-летний Пентюро также является победителем общего зачётка Кубка мира – 2020/2021.