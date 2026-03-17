«Я дам вам знать, когда приму решение». Вонн — о продолжении карьеры после травмы на ОИ

Олимпийская чемпионка (2010) американская горнолыжница Линдси Вонн заявила, что на данный момент не готова обсуждать свои планы на будущее после полученной на Олимпиаде-2026 травмы.

«Нет, я не готова обсуждать своё будущее в лыжах. Мой фокус – на восстановлении после травмы и возвращении к нормальной жизни. Я уже уходила на шесть лет, у меня была прекрасная жизнь вне спорта. Невероятно в 41 год снова являться номером один в мире и устанавливать новые рекорды в своём виде спорта, но в моём возрасте только я могу определять своё будущее. Мне не нужно ничьё разрешение для того, чтобы заниматься тем, что делает меня счастливой. Может быть, это означает снова участвовать в гонках, а может, и нет. Только время покажет. Пожалуйста, прекратите мне указывать, что я должна делать, а что – нет. Я дам вам знать, когда приму решение.

Ну и ещё: если я не готова говорить о завершении, не значит, что я буду кататься дальше. Это значит, что я пока не готова думать об этом. Восстановление – в первую очередь, а решение о том, что я дальше буду делать по жизни – потом. Ещё жить и жить. Решаем проблемы по мере их поступления», – написала Вонн на своей странице в соцсети.