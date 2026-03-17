Призёр ОИ-2026 Филиппов посетит матч «Спартак» — «Динамо» Пути РПЛ Кубка России

Призёр ОИ-2026 Филиппов посетит матч «Спартак» — «Динамо»
Поделиться
Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 и чемпион Европы российский ски-альпинист Никита Филиппов в среду, 18 марта, посетит ответный полуфинальный матч Пути РПЛ Кубка России между московскими футбольными клубами «Спартак» и «Динамо».
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Серебряный призёр Олимпиады 2026 года Филиппов посетит матч с «Динамо»», — приводит слова представителей пресс-службы «Спартака» «РИА Новости Спорт».
Ранее Филиппов заявлял, что является болельщиком «Спартака».
Никита Филиппов стал единственным призёром Олимпиады в Италии среди российских спортсменов, выступавших в нейтральном статусе. Он выиграл серебро в спринте.
Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:34.03
2
Никита Филиппов
Россия
2:35.55
3
Тибо Ансельме
Франция
2:36.34
Комментарии
