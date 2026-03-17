Призёр ОИ-2026 Филиппов посетит матч «Спартак» — «Динамо» Пути РПЛ Кубка России

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 и чемпион Европы российский ски-альпинист Никита Филиппов в среду, 18 марта, посетит ответный полуфинальный матч Пути РПЛ Кубка России между московскими футбольными клубами «Спартак» и «Динамо».

Ранее Филиппов заявлял, что является болельщиком «Спартака».

Никита Филиппов стал единственным призёром Олимпиады в Италии среди российских спортсменов, выступавших в нейтральном статусе. Он выиграл серебро в спринте.