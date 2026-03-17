Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Лыжи Новости

Савелий Коростелёв оценил свой первый сезон на Кубке мира

Савелий Коростелёв оценил свой первый сезон на Кубке мира
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв дал оценку своему дебютному на взрослом уровне сезону на международной арене.

В последней гонке сезона, марафоне 50 км на этапе Кубка мира в Хольменколлене, Коростелёв финишировал на 10-м месте.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 11, Осло, Норвегия
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
14 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
1:51:38.2
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.4
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.1

— Вот на такой ноте – 10-е место в марафоне в Хольменколлене – завершается твой первый сезон на Кубке мира.
— Замечательный сезон.

— По пятибалльной шкале какую оценку себе поставишь за гонку и за сезон?
— За гонку – четыре, да и за сезон, наверное, тоже четыре.

— Почему не пять?
— Даже нет, давайте в 10-балльную переведём именно по сезону. Девяточку, наверное. Потому что дебютный сезон достаточно хорошо получился, несмотря на скомканное начало. По-моему, если исключить 15-е место на олимпийской «десятке», у меня в этом году все гонки – попадание в топ-10. Это такой уверенный уровень – топ-10 Кубка мира. Я считаю, что закрепился хорошо.

Не знаю, как будет в дистанционном рейтинге, но, если не ошибаюсь, на следующий сезон старты топ-15 дистанционного и спринтерского зачётов оплачиваются FIS. И у меня есть все шансы остаться в топ-15 даже с учётом того, что мы не едем в Лейк-Плэсид.

В общем зачёте тоже хорошо получилось пробраться, то есть потенциал, я считаю, очень хороший и на следующие сезоны. Я пропустил шесть гонок в начале, плюс некая скомканность была в том же Давосе.

— С активом за сезон всё ясно, а что занесёшь в пассив?
— Нужно работать на этом снегу, корректировать технические моменты, поднимать функциональные — то есть всё как всегда. Мы сейчас посоревновались, посмотрели, пригляделись. У нас получилось с корабля на бал, поэтому я считаю сезон достаточно хорошим, несмотря на то что очень хотелось олимпийскую медаль. Если смотреть правде в глаза, сезон выдался очень хорошим, — приводит слова Коростелёва Sports.ru.

Савелий стал третьим в классической разделке на этапе Кубка мира в Лахти. Для россиянина эта медаль оказалась дебютной на таком уровне.

Коростелёв пробил злополучный барьер! Российский лыжник стал третьим на этапе Кубка мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android