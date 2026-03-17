Савелий Коростелёв оценил свой первый сезон на Кубке мира

Российский лыжник Савелий Коростелёв дал оценку своему дебютному на взрослом уровне сезону на международной арене.

В последней гонке сезона, марафоне 50 км на этапе Кубка мира в Хольменколлене, Коростелёв финишировал на 10-м месте.

— Вот на такой ноте – 10-е место в марафоне в Хольменколлене – завершается твой первый сезон на Кубке мира.

— Замечательный сезон.

— По пятибалльной шкале какую оценку себе поставишь за гонку и за сезон?

— За гонку – четыре, да и за сезон, наверное, тоже четыре.

— Почему не пять?

— Даже нет, давайте в 10-балльную переведём именно по сезону. Девяточку, наверное. Потому что дебютный сезон достаточно хорошо получился, несмотря на скомканное начало. По-моему, если исключить 15-е место на олимпийской «десятке», у меня в этом году все гонки – попадание в топ-10. Это такой уверенный уровень – топ-10 Кубка мира. Я считаю, что закрепился хорошо.

Не знаю, как будет в дистанционном рейтинге, но, если не ошибаюсь, на следующий сезон старты топ-15 дистанционного и спринтерского зачётов оплачиваются FIS. И у меня есть все шансы остаться в топ-15 даже с учётом того, что мы не едем в Лейк-Плэсид.

В общем зачёте тоже хорошо получилось пробраться, то есть потенциал, я считаю, очень хороший и на следующие сезоны. Я пропустил шесть гонок в начале, плюс некая скомканность была в том же Давосе.

— С активом за сезон всё ясно, а что занесёшь в пассив?

— Нужно работать на этом снегу, корректировать технические моменты, поднимать функциональные — то есть всё как всегда. Мы сейчас посоревновались, посмотрели, пригляделись. У нас получилось с корабля на бал, поэтому я считаю сезон достаточно хорошим, несмотря на то что очень хотелось олимпийскую медаль. Если смотреть правде в глаза, сезон выдался очень хорошим, — приводит слова Коростелёва Sports.ru.

Савелий стал третьим в классической разделке на этапе Кубка мира в Лахти. Для россиянина эта медаль оказалась дебютной на таком уровне.