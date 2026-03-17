Главная Лыжи Новости

«Я в этом плане очень свободен». Коростелёв — о ритуалах перед стартами

Российский лыжник Савелий Коростелёв ответил на вопрос об имеющихся у него перед стартами ритуалах, а также заявил, что, по его мнению, спортсмену уровня 11-кратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо не нужны суеверия для успешных выступлений.

— Околоспортивный вопрос. Йоханнес Клебо, оказывается, очень суеверен. Все годы, сколько выступает, он пакует рюкзак определённым образом. За полчаса до старта всегда звонит отцу, который, в свою очередь, всегда держит в кармане штанов паспорт Йоханнеса. А у тебя есть суеверия или ритуалы?
— Вы мне рассказали что-то невероятное. По мне, спортсмену уровня Клебо при том, чего он достиг, можно вообще выходить с сигаретой в зубах на некоторые гонки. И если его никто не будет сбивать, то он с этой сигаретой и доедет.

Сейчас он на таком уровне, что все эти суеверия не нужны. Может быть, конечно, для его психологического спокойствия. Я в этом плане очень свободен.

— Никакой счастливой шапочки?
— Ничего такого, — приводит слова Коростелёва Sports.ru.

