«Никаких проблем — общаемся со всеми». Коростелёв — о взаимодействии с соперниками на КМ

Российский лыжник Савелий Коростелёв, в текущем сезоне дебютировавший на взрослом уровне на этапах Кубка мира, положительно оценил отношение к себе со стороны иностранных соперников.

— В FIS тебя любят (предыдущий вопрос в интервью затрагивал частое упоминание россиянина на странице организации в соцсетях. — Прим. «Чемпионата»). А что касается соперников? Были ли проблемы в общении?

— Ни разу не было перепалок. Один раз во время Олимпиады давал интервью эстонскому каналу, причём на русском. Корреспондент сам сказал, что на русском без проблем. И проходил один спортсмен из прибалтийской страны и предложил спросить меня о боевых действиях. Никто на него не обратил внимания, но это, наверное, единственный такой негативный момент.

— Косых взглядов или игнора не было?

— Нет.

— Норвежцы были осторожны в общении?

— Мне кажется, сначала как будто да. Сейчас, в конце сезона, никаких проблем – общаемся со всеми. Вот у нас был инцидент сейчас на переодевании с Мосеби. Он подошёл, извинился. Я говорю: нет, чувак, сорян, говорю, тут моя вина тоже есть. Взаимные извинения принесли, и всё, никаких вопросов.

— Норвегия больше других стран сопротивлялась возвращению россиян на международную арену. Когда вы сюда приехали в этот раз, висел ли негатив в воздухе?

— Никакого. Кто-то говорил: Скандинавия не примет, откажет, развернёт. Вообще ничего такого не было. Я видел только хорошее отношение, причём я говорю не просто про какие-то улыбки или разговоры из вежливости. Реально хорошее общение людей, — приводит слова Коростелёва Sports.ru.