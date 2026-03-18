Клебо сообщил, что примет участие в финальном этапе Кубка мира — 2025/2026 в США

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил, что примет участие в финальном этапе Кубка мира – 2025/2026, который пройдёт с 20 по 22 марта в американском Лейк-Плэсиде.

«Я понимаю, что у меня не будет оптимальной подготовки, учитывая долгую дорогу и то, что я не смогу сразу адаптироваться к часовому поясу. Но мне хочется принять участие в финале Кубка мира. У меня есть хорошие воспоминания о Кубке мира в США, в которых участвовал в прошлом, и я хочу снова выступить на этих соревнованиях», – приводит слова Клебо VG.no.

Напомним, участие норвежца в финальном этапе Кубка мира – 2025/2026 в Лейк-Плэсиде оставалось под вопросом после падения во время спринтерской гонки в Драммене (Норвегия). В результате падения Клебо получил небольшие травмы головы и лёгкое сотрясение головного мозга.

Материалы по теме
«Сезон может быть завершён». Новые подробности жёсткого падения Клебо на Кубке мира
«Сезон может быть завершён». Новые подробности жёсткого падения Клебо на Кубке мира
