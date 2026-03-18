Елена Вяльбе заявила, что скоро покинет пост главы Федерации лыжных гонок России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе на встрече с юными спортсменами, тренерами и болельщиками во время открытого финала первенства проекта «На лыжи!» в Ангарске ответила на вопрос, имеет ли она возможность влиять на развитие лыжных гонок в регионах в статусе главы ФЛГР.

«Вскоре этот статус (главы ФЛГР. – Прим. «Чемпионата») мне не будет принадлежать. Он у меня точно не останется, так как у нас даже федерации такой больше не будет. Но я из лыжных гонок никуда не ухожу. Моя должность будет называться иначе», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Ранее о возможном объединении федераций в лыжных видах спорта (лыжные гонки, горные лыжи, прыжки с трамплина и двоеборье, фристайл, сноуборд) в интервью «Чемпионату» рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.