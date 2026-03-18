Главная Лыжи Новости

Елена Вяльбе заявила, что скоро покинет пост главы Федерации лыжных гонок России

Елена Вяльбе заявила, что скоро покинет пост главы Федерации лыжных гонок России
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе на встрече с юными спортсменами, тренерами и болельщиками во время открытого финала первенства проекта «На лыжи!» в Ангарске ответила на вопрос, имеет ли она возможность влиять на развитие лыжных гонок в регионах в статусе главы ФЛГР.

«Вскоре этот статус (главы ФЛГР. – Прим. «Чемпионата») мне не будет принадлежать. Он у меня точно не останется, так как у нас даже федерации такой больше не будет. Но я из лыжных гонок никуда не ухожу. Моя должность будет называться иначе», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Ранее о возможном объединении федераций в лыжных видах спорта (лыжные гонки, горные лыжи, прыжки с трамплина и двоеборье, фристайл, сноуборд) в интервью «Чемпионату» рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

