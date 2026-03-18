Вяльбе рассказала, когда может быть объявлено об объединении федераций лыжных видов спорта

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе на встрече с юными спортсменами, тренерами и болельщиками во время открытого финала первенства проекта «На лыжи!» в Ангарске рассказала, когда может быть объявлено об объединении федераций лыжных видов спорта России.

«Нам говорили, что с 6 по 10 апреля всё должно случиться. Надеюсь, что новый руководитель большой объединённой федерации будет нам всячески помогать. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Давайте искать хорошее в том, что происходит, и верить в то, что будет только лучше», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Ранее о возможном объединении федераций в лыжных видах спорта (лыжные гонки, горные лыжи, прыжки с трамплина и двоеборье, фристайл, сноуборд) в интервью «Чемпионату» рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.