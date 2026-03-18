Клебо поделился ожиданиями от предстоящего старта в финале КМ-2025/2026 в Лейк-Плэсиде

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился ожиданиями от предстоящего выступления на финальном этапе Кубка мира – 2025/2026 в Лейк-Плэсиде (США).

«Ожидания не слишком велики. Я постараюсь изо всех сил, несмотря на плохую подготовку и возможные проблемы из-за смены часовых поясов. Первая гонка уже в пятницу. Буду ли я участвовать в одной, двух или трёх гонках в Лейк-Плэсиде — решу после приезда в США и после того, как смогу выйти и встать на лыжи», – приводит слова Клебо VG.no.

Участие норвежца в финальном этапе Кубка мира – 2025/2026 в Лейк-Плэсиде оставалось под вопросом после падения во время спринтерской гонки в Драммене (Норвегия). В результате падения Клебо получил небольшие травмы головы и лёгкое сотрясение головного мозга.