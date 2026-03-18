Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Очень вовремя». Губерниев — об уходе Вяльбе с поста главы ФЛГР

Комментарии

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный уход главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе со своего поста.

«Что-то было сделано хорошее, что-то — плохое. Она приглашала хороших специалистов, поначалу вообще было хорошее стремление. А дальше развалила спринт. С моей точки зрения, развитие лыжных гонок в стране сильно хромало. Поблагодарим Елену Валерьевну за сотрудничество — она уходит очень вовремя. Я давно знал, что она уйдёт. Со своей работой она справлялась слабо в последние годы. Жизнь заставляла быть медийными лыжи. Она сопротивлялась до последнего. Так или иначе, Елена Вяльбе останется в системе федерации», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android