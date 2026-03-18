«Очень вовремя». Губерниев — об уходе Вяльбе с поста главы ФЛГР

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный уход главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе со своего поста.

«Что-то было сделано хорошее, что-то — плохое. Она приглашала хороших специалистов, поначалу вообще было хорошее стремление. А дальше развалила спринт. С моей точки зрения, развитие лыжных гонок в стране сильно хромало. Поблагодарим Елену Валерьевну за сотрудничество — она уходит очень вовремя. Я давно знал, что она уйдёт. Со своей работой она справлялась слабо в последние годы. Жизнь заставляла быть медийными лыжи. Она сопротивлялась до последнего. Так или иначе, Елена Вяльбе останется в системе федерации», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.