Юрий Бородавко подвёл итог работы Елены Вяльбе на посту руководителя ФЛГР

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги работы Елены Вяльбе на посту руководителя Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Ранее стало известно, что Вяльбе в скором времени покинет свой пост.

«У меня есть своё мнение по поводу оценки работы Елены Валерьевны на посту руководителя ФЛГР, но комиссия должна принять отчёт о проделанной работе и выставить свою оценку. Если всё удовлетворительно, то вполне вероятно, что она продолжит работу в федерации. Я уже неоднократно говорил, что нужно просто посмотреть на проведённую работу с 2010 года — Олимпийские игры в Сочи, Пхёнчхане, Пекине, какие были результаты на чемпионатах мира. Этим всё сказано. Сколько стадионов открыто, сколько молодёжи приходит и занимается. Это показывает, насколько плодотворно Елена Валерьевна работала», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.