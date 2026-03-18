Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Юрий Бородавко высказался о возможном объединении российских федераций лыжных видов спорта

Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о вероятном объединении федераций лыжных видов спорта России.

«Я на 100% не знаю всей структуры, которая будет предлагаться после объединения лыжных федераций. Мне трудно представить, не зная конфигурации, взаимодействие между президентами, отношения, например, федерации лыжного двоеборья с горными лыжами или фристайла с нами. Как это всё будет связано — не знаю. Думаю, какие-то идеи уже есть. Поживём — увидим, как это будет предложено, тогда станет более детально понятно, как всё будет функционировать», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) прекратит своё существование как отдельная общественная организация, а все федерации лыжных видов спорта будут объединены в единую.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android