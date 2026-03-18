Юрий Бородавко высказался о возможном объединении российских федераций лыжных видов спорта

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о вероятном объединении федераций лыжных видов спорта России.

«Я на 100% не знаю всей структуры, которая будет предлагаться после объединения лыжных федераций. Мне трудно представить, не зная конфигурации, взаимодействие между президентами, отношения, например, федерации лыжного двоеборья с горными лыжами или фристайла с нами. Как это всё будет связано — не знаю. Думаю, какие-то идеи уже есть. Поживём — увидим, как это будет предложено, тогда станет более детально понятно, как всё будет функционировать», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) прекратит своё существование как отдельная общественная организация, а все федерации лыжных видов спорта будут объединены в единую.