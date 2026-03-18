Дмитрий Губерниев прокомментировал объединение лыжных федераций

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об объединении лыжных федераций. Он косвенно намекнул, что не претендует на пост главы этой организации и поддержит профессионала, который выставит свою кандидатуру.

«Будет объединение всех лыжных федераций в одну, которую возглавит подлинный профессионал. Я передам этому подлинному профессионалу свои голоса, как в своё время генерал Лебедь передал Борису Ельцину», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее о возможном объединении федераций в лыжных видах спорта (лыжные гонки, горные лыжи, прыжки с трамплина и двоеборье, фристайл, сноуборд) в интервью «Чемпионату» рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв. Позднее Елена Вяльбе заявила, что перестанет быть главой ФЛГР.