Эмиль Иверсен предложил устроить голосование по поводу продолжения его карьеры

Норвежский лыжник олимпийский чемпион в эстафете Эмиль Иверсен выступил с идеей устроить голосование по поводу продолжения его карьеры. Он отметил, что должен был уйти после Милана-2026, но не выиграл там личного золота, а сейчас ему поступило много предложений от ТВ.

— Перед Олимпиадой я говорил: «Если возьму золото — закончу в тот же день». Но этого не случилось, теперь я оказался на распутье — либо идти в реалити-шоу, либо ехать на Согнефьеллет и заказывать новые роллеры. Я долго жил в неопределённости. И до сих пор в ней нахожусь. Честно говоря, это утомляет.

— Сколько у тебя сейчас предложений в реалити-шоу?

— Довольно много. Телевизионщики надеются, что завершу карьеру, но при этом очень многие хотят, чтобы я продолжал. Так что, возможно, стоит устроить голосование на NRK. Если я называю себя человеком народа, пусть народ и решит, продолжать ли ещё год, — приводит слова Иверсена NRK.