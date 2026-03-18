Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Эмиль Иверсен предложил устроить голосование по поводу продолжения его карьеры

Эмиль Иверсен предложил устроить голосование по поводу продолжения его карьеры
Эмиль Иверсен
Комментарии

Норвежский лыжник олимпийский чемпион в эстафете Эмиль Иверсен выступил с идеей устроить голосование по поводу продолжения его карьеры. Он отметил, что должен был уйти после Милана-2026, но не выиграл там личного золота, а сейчас ему поступило много предложений от ТВ.

— Перед Олимпиадой я говорил: «Если возьму золото — закончу в тот же день». Но этого не случилось, теперь я оказался на распутье — либо идти в реалити-шоу, либо ехать на Согнефьеллет и заказывать новые роллеры. Я долго жил в неопределённости. И до сих пор в ней нахожусь. Честно говоря, это утомляет.

— Сколько у тебя сейчас предложений в реалити-шоу?
— Довольно много. Телевизионщики надеются, что завершу карьеру, но при этом очень многие хотят, чтобы я продолжал. Так что, возможно, стоит устроить голосование на NRK. Если я называю себя человеком народа, пусть народ и решит, продолжать ли ещё год, — приводит слова Иверсена NRK.

Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android