Никита Филиппов рассказал, пойдёт ли с Денисом Глушаковым в баню

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов высказался о возможном совместном походе в баню с бывшим футболистом «Спартака», «Локомотива» и сборной России Денисом Глушаковым.

— Какое самое необычное сообщение, которое вы за это время получили?

— От министра спорта поздравление было. Также сейчас услышал, что Денис Глушаков согласен сходить со мной в баню. Можно сгонять.

— А вы понимаете, что у него трёхлитровая банка всегда с собой? Он одним из первых после чемпионства «Спартака» пришёл к статуе гладиатора у стадиона с трёхлитровой банкой самогона. Но, насколько помню, вы не особенно любитель.

— Я не любитель выпивать, — приводит слова Филиппова ТАСС.