Главная Лыжи Новости

Никита Филиппов ответил на вопрос, кто лучше — Месси или Роналду

Никита Филиппов ответил на вопрос, кто лучше — Месси или Роналду
Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил, что нападающий «Интер Майами» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси менее дисциплинирован, нежели звезда португальской сборной Криштиану Роналду. Поэтому он отдал своё предпочтение Роналду.

— Месси или Роналду?
— Роналду однозначно.

— Почему?
— Роналду мне больше нравится своей дисциплиной, он постоянно трудится, не вылезает из зала и постоянно над собой работает. Мне кажется, Месси менее дисциплинированный, — приводит слова Филиппова ТАСС.

На прошедших Олимпийских играх — 2026 в Италии Никита Филиппов стал единственным российским спортсменом, который сумел выиграть медаль. Он завоевал серебро.

Материалы по теме
Никита Филиппов рассказал, пойдёт ли с Денисом Глушаковым в баню
