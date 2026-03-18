«Глупое решение». Эндрю Масгрэйв раскритиковал FIS за сокращение дистанций гонок

Британец Эндрю Масгрэйв выступил с критикой в адрес Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Он считает, что в организации вредят лыжам, вводя больше гонок на короткие дистанции.

«Мы проводим только жалкие гонки и спуски по 10 километров. Скоро придётся переименовать это в «лыжные гонки на короткие дистанции». Я не знаю, буду ли продолжать, если всё останется так. Это абсолютно глупое решение со стороны федерации», – приводит слова Масгрэйва Ski-Nordique.

Для 35-летнего Масгрэйва Олимпиада-2026 в Италии стала пятой в карьере. На Играх-2026 он занял шестое место в индивидуальной гонке и марафоне, 10-е — в скиатлоне, а также стал пятым в командном спринте.

