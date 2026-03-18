В FIS ответили на критику Масгрейва из-за сокращения дистанций гонок

Директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Михал Ламплот прокомментировал слова Эндрю Масгрэйва. Ранее британец обвинил организацию в нанесении вреда виду спорта из-за внедрения большего числа соревнований на короткие дистанции. Ламплот отметил, что обсуждение календаря на сезон-2026/2027 всё ещё идёт.

Как сообщает Ski-Nordique, в FIS посоветовали спортсмену высказывать своё мнение через официальные каналы связи, а не СМИ.

«Эндрю знает, как связаться со своим представителем, чтобы в любой момент обсудить свои предложения», — приводит слова Ламплота Ski-Nordique.

Материалы по теме
«Глупое решение». Эндрю Масгрэйв раскритиковал FIS за сокращение дистанций гонок
